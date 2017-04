Autoruit kapot na woordenwisseling

Archieffoto (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Een auto is dinsdagmiddag beschadigd na een verkeersruzie tussen twee bestuurders in Den Haag en Rijswijk.

De bestuurder van een zwarte Volkswagen Polo kreeg voor het verkeerslicht op de Calandstraat ter hoogte van de Neherkade een woordenwisseling met de bestuurster van een zwarte Mercedes B 150.



Zij gooide vervolgens een voorwerp tegen de Polo. Daarna ging ze er vandoor richting de Goeverneurlaan.



Gebarsten



Toen de bestuurder van de Polo enkele minuten later op de Haagweg in Rijswijk reed, hoorde hij een harde knal. De achterruit van zijn autoruit bleek gebarsten.



Op dat moment zag hij opnieuw de zwarte Mercedes B 150 rijden. Die ging er toen met hoge snelheid vandoor richting de Rijkswijkse Lindelaan.



Opzijspringen



Enkele voetgangers moesten voor de Mercedes opzijspringen om niet geraakt te worden.



De politie komt graag in contact met deze voetgangers en vraagt getuigen zich te melden.





Door: Redactie Correctie melden