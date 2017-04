Frans de Graaf nieuwe fractievoorzitter VVD in Den Haag

DEN HAAG - Frans de Graaf volgt per direct Martin Wörsdörfer op als fractievoorzitter van de VVD in Den Haag. Dat schrijft de fractie op haar website. Wörsdörfer werkt inmiddels in de Tweede Kamer.

'Ik ben enorm blij en vereerd dat ik fractievoorzitter mag worden van deze fractie', reageert De Graaf tegen Omroep West. 'Ik heb erg veel zin om met deze club mensen te werken aan een nóg mooier Den Haag.'De nieuwe fractievoorzitter is sinds 2014 lid van de Haagse VVD-fractie. Hij schreef mee aan de landelijke verkiezingsprogramma’s van 2010 en 2012. Ook had hij een aandeel in het lokale verkiezingsprogramma van 2014.De Graaf: 'Eén thema waar ik mij op wil gaan richten, is het woningaanbod in Den Haag. Er moeten meer woningen komen voor mensen met een middeninkomen. Ook wil ik de wijk in blijven gaan om te horen van bewoners wat er in hun wijk leeft.'Door het vertrek van Wörsdörfer kwam er een plek vrij in de fractie. Deze plek wordt opgevuld door Iris Michels-Spee. Zij was van 2006 tot 2014 ook al raadslid voor de Haagse VVD.