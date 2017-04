Snowboardster Dekker terug na rampseizoen: ‘Ik kan OS 2018 nog halen’

Michelle Dekker tijdens de World Cup 2017 in Bad Gastein. (Foto: Miha Matavz)

ZOETERMEER - Vorig seizoen was voor snowboardster Michelle Dekker met recht een rampseizoen. De 20-jarige Zoetermeerse had een enkelblessure, een gebroken teen en de ziekte van Pfeiffer. Dit seizoen is zij weer terug op internationaal niveau en gaat ze vol voor de Olympische Spelen van 2018. 'Ik kan het nog halen en ik hoop dat het gaat lukken', aldus Dekker.





Dit seizoen haalt Dekker weer haar niveau van voor het ziekte en blessures. 'Ik heb bij een World Cupwedstrijd op het podium gestaan en ben een keer zesde geworden, dat is prima. De reuzenslalom had beter gekund, maar als je na zo’n jaar terugkomt met een paar finaleplaatsen dan mag je daar best trots op zijn.'



'Deze zomer moet ik meer gaan trainen op de reuzenslalom en dan aan het begin van de World Cups moet ik het gaan waarmaken', vervolgt Dekker die tijdens de Olympische Spelen van 2014 mee deed op de Parallelslalom (19de plaats) en de Parallelreuzenslalom (22ste plaats).