Heel Berkenwoude en omgeving zonder stroom

BERKENWOUDE - Alle huishoudens in Berkenwoude en omgeving zaten woensdagmiddag tijdelijk zonder stroom. Dat meldt netbeheerder Stedin. In totaal ging het om 799 woningen.

De elektriciteit viel rond 13.20 uur uit in het dorp en wijde omgeving. Monteurs van Stedin onderzochten in het dorp waar het probleem vandaan kwam. Dat bleek in een transformatorhuisje te zijn. De storing kon rond 14.30 uur worden verholpen.