Supermarkt Jumbo in Megastores acuut dicht na conflict

DEN HAAG - Supermarkt Jumbo in winkelcentrum Megastores in Den Haag is per direct gesloten. Gesprekken tussen de eigenaar van Megastores en Jumbo over de renovatie van het winkelcentrum zijn stukgelopen. Megastores wacht een grondige verbouwing zodat het winkelcentrum meer bezoekers gaat trekken.

Het conflict draait om de verbouwing van Megastores. 'Je kunt je voorstellen dat bij de herontwikkeling van een groot winkelcentrum veel medewerking nodig is van de huurders', zegt Albert Hoogland, managing director van Megastores.Hoogland: 'Dat geldt ook voor de Jumbo. Voor de herontwikkeling is het nodig dat de supermarkt verplaatst want precies op deze plek, komt de passage naar de nieuwe entree van Megastores. We konden het niet eens worden over de voorwaarden waaronder de supermarkt zou verplaatsen.'De supermarkt was woensdagochtend nog gewoon open, maar rond de middag gingen de deuren dicht. De reden voor de plotselinge sluiting is volgens een woordvoerder van Jumbo het gebrek aan kwaliteit van de winkel en een aflopend huurcontract per 1 mei.'Afgelopen jaren zijn er verschillende nieuwe Jumbo winkels in de omgeving geopend en vernieuwd', staat in een schriftelijke reactie. 'De staat van het pand aan de Van der Kunstraat sluit onvoldoende aan bij onze wens om de klant een perfecte supermarkt te bieden. Om die reden is ervoor gekozen de winkel niet verder te exploiteren. Omdat we hierdoor ook de kwaliteit van de winkel niet meer konden waarborgen, is besloten de winkel per direct te sluiten.'Bovendien loopt het huurcontract op 1 mei af. 'De komende 2,5 week zal Jumbo de winkel leeghalen en vervolgens overdragen aan de verhuurder. Onze collega’s in de winkel zullen allemaal worden overgeplaatst naar Jumbo winkels in de omgeving.'Volgens Hoogland van Megastores is de sluiting van Jumbo goed en slecht nieuws. 'Slecht nieuws omdat klanten voor een dichte deur staan. Het is goed nieuws omdat je de ruimte moet krijgen als je bezig bent met een herontwikkeling. En in een slecht huwelijk moet je ook niet blijven hangen. Ik vind het wel jammer en ik zou graag zien dat de Jumbo na de herontwikkeling weer terugkeert. Maar je moet elkaar niet gijzelen.'Megastores probeert andere supermarkten aan te trekken, maar het is nog niet duidelijk of dat lukt. 'Dat is ook afhankelijk van andere partijen maar we zijn met een alternatief bezig. We kijken daarbij ook naar de langere termijn.'Megastores wordt ingrijpend verbouwd. Er komt een nieuwe ingang met daarboven een woontoren van zeventig meter hoog. Meer horeca, winkels en een extra parkeerterrein. De kosten voor deze verbouwing zijn veertig miljoen euro.