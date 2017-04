'Vreselijk vereerd en trots', Zuid-Hollandsche Jachtvereeniging krijgt eervolle onderscheiding

Foto: Zuid-Hollandsche Vereeniging

WASSENAAR - De Zuid-Hollandsche Jachtvereeniging krijgt een Koninklijke Erepenning. 'We voelen ons vreselijk vereerd en zijn enorm trots', vertelt voorzitter René Smit aan Omroep West.

De penning is een ereteken van de Koning speciaal voor verenigingen, stichtingen of instellingen en wordt alleen toegekend door de Koning. Het symboliseert het respect en waardering voor de verenigingen.



Die eer is nu voor de Zuid-Hollandse Jachtvereeniging. Ze krijgen de penning in het teken van het 100-jarige bestaan van de vereniging. In al die jaren loopt is er een band ontstaan met het Koninklijke Huis, zegt Smit. 'Prins Bernhard is erevoorzitter geweest en in de archieven hebben we foto's gevonden van Prinses Irene die een beker won.'



Niet meer jagen



Hoewel de vereniging nog steeds de Zuid-Hollandsche Jachtvereeniging heet, wordt er niet meer gejaagd. 'We organiseren nog steeds wedstrijden, maar dat zijn dressuur- en springwedstrijden', laat Smit weten. 'Van de Koninklijke Nederlandse Hippische Bond mochten we onze oude oorspronkelijke naam houden.'



