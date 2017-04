Oude Zündapp of Kreidler gezocht

DEN HAAG - 'Mijn zoon van 16 is helemaal gek van ouwe brommers. Is er misschien een luisteraar die een oude Zündapp of Kreidler in de schuur heeft staan? Mijn zoon wil voor een leuke buikschuiver zijn spaarvarken graag stukslaan.' Dit schreef Eric van Hartingsveldt uit Nootdorp naar SuperDebby.

Kreidler werd in 1888 opgericht door Anton Kreidler, voor de productie van telegraafdraad en elektrische kabels. Pas in 1957 kwam de beroemde Kreidler Florett-bromfiets op de markt. Dit model werd een groot succes. Zelfs toen het met de bromfietsmarkt bergafwaarts ging, groeide Kreidler.



Zündapp is een historisch Duits merk van auto's, bromfietsen, grasmaaiers, naaimachines, rijdende mijnen (de Goliath) en motorfietsen. Ze maakte in 1921 hun eerste motorfiets. Op de foto zie je een Zundapp.



Eric zijn zoon is helemaal gek op deze brommers. En zou er graag eentje willen kopen van het geld dat hij heeft gespaard. Maar dat is toch wel lastig want, zo vaak zie je ze niet meer... Eric heeft SuperDebby ingeschakeld en daarom ga ik op zoek. Help jij mee?



Heb je tips? Mail het naar superdebby@omroepwest.nl!



