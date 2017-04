Oud-D66’er Rachid Guernaoui per direct naar Groep de Mos

DEN HAAG - Het voormalig Haagse D66-raadslid Rachid Guernaoui stapt per direct over naar de Groep de Mos. Hij krijgt bij die partij een prominente rol. Guernaoui neemt een groot deel van de portefeuille over van fractieleider Richard de Mos, zodat die zijn handen vrij heeft om aan de opbouw van de partij te werken en aan het werk kan met de voorbereidingen voor de verkiezingen.

Bovendien schrijft Guernaoui mee aan het verkiezingsprogramma van Groep de Mos en is hij samen met de partijleider een van de wethouderskandidaten. Dat hebben Groep de Mos en Guernaoui zojuist bekend gemaakt.Guernaoui zorgde in februari voor veel onrust in zijn oude partij. Nadat wethouder Ingrid van Engelshoven bekend maakte dat zij de overstap maakte naar de landelijke politiek, schoof de partijtop Saskia Bruines naar voor als kandidaat-wethouder. Guernaoui legde zich daar niet bij neer en ging op zoek naar steun om zelf wethouder te worden. Tijdens de stemming op 16 februari bleek dat hij 20 stemmen kreeg en Bruines 23. Daarop stapte hij uit de fractie.Daarna raakte hij in gesprek met Groep de Mos. 'De liefde voor de stad Den Haag' en het gevoel nog niet klaar te zijn in de politiek, leiden ertoe dat hij nu overstapt naar die partij.De Mos is enthousiast over zijn nieuwe aanwinst. 'Wij zijn zo trots als een pauw. We hebben in Rachid direct een versterking van de partij. Iemand die het klappen van de zweep kent. Het past bij onze ambitie om de grootste partij van Den Haag te worden.'Guernaoui stapt per direct over. Hij gaat al morgenavond tijdens de gemeenteraadsvergadering het woord voeren namens zijn nieuwe partij. In zijn portefeuille komen onder meer de horeca, de Haagse Markt en verkeer en milieu.De overstap leidt er ook toe dat Guernaoui soms een ander verhaal moet gaan vertellen. Zo is D66 voorstander van een ruimhartig beleid als het gaat om de opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus in Den Haag. Groep de Mos is veel kritischer en wil alleen die mensen onderdak bieden die door het Rijk zijn toegewezen. 'Maar we hebben het er uitgebreid over gehad en ik kan me vinden in de standpunten van de Groep de Mos', zegt Guernaoui.De Mos heeft zijn nieuwe fractiegenoot beloofd dat hij bij de volgende verkiezingen 'een mooie plek op de lijst krijgt'. Welke plaats dat is, willen ze nog niet zeggen. De Mos verwacht bij de volgende verkiezingen de grootste partij van Den Haag te worden. Beide mannen zijn dan kandidaat om wethouder te worden.Guernaoui is blij dat hij niet meer voor een landelijke partij actief is. 'Daar gaan de landelijke belangen voor de lokale belangen. Groep de Mos is écht een lokale partij met hart voor de stad. Die partij doet de grote dingen en de kleine dingen. Ik denk dat we een aanvulling zijn en samen kunnen we de stad mooier maken.'