Judith was ongewenst zwanger: 'Ik stond er alleen voor'

DEN HAAG - Judith de Bruin werd ongewenst zwanger op haar zeventiende. Ze kwam voor problemen te staan die ze niet alleen kon oplossen. 'Mijn vriendje wilde dat ik het weg liet halen. Ik wilde dat niet en toen ging de relatie uit.'

Judith zocht hulp bij Siriz, een organisatie die ongewenst zwangere vrouwen bijstaat. Siriz opende deze week een nieuwe post in Den Haag. 'Ik slikte de pil even niet. Dat was een foutje. Maar ik wist meteen dat ik de zwangerschap wilde voortzetten. Daardoor ging onze relatie vervolgens uit. Als hij mij voor de keus stelt, kies ik voor m'n kind en niet voor hem', zegt Judith.Judith kon vanwege problemen niet thuis blijven wonen: 'Ik stond er alleen voor. Toen ben ik naar Siriz gegaan.' Bij Siriz werd Judith gekoppeld aan een maatschappelijk werkster, die ze kon bellen als ze vragen had.'Ik had handvatten nodig. Zij begeleidde me met heel veel dingen. Huisvesting, aanvragen bij de gemeente, een CV maken, ze hielp me eigenlijk gewoon om de zwangerschap en de periode daarna zo fijn mogelijk door te komen.'De organisatie hielp haar aan een huis. Heel fijn natuurlijk, maar het was niet altijd een feest. Judith: 'Ik kwam in huis te wonen met andere mensen die ook problemen hadden. Drugsproblemen, geldproblemen, dat soort dingen. Ik heb dat wel als heel heftig ervaren.'In die tijd sliep Judith samen op één kamer met haar zoontje. 'Hij was toen echt een huilbaby. Daarna heeft Siriz me geholpen met een eigen appartement, waar ik nu twee jaar woon. Toen begon hij ineens nachten door te slapen.'Inmiddels woont Judith al twee jaar in haar nieuwe huis. En dat gaat goed. Judith: 'Toen ik op mezelf ging wonen heb ik met de vrouw van Siriz gepraat en sinds dat moment doe ik het zonder de hulp. Maar ik kan altijd berichten als er wat aan de hand is. Het is heel erg fijn dat deze instantie bestaat.'