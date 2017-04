'Een sirene voor Pieter': 100 gehandicapten op motortour door de regio

Van der Vlerk in zijn motor, met Pieter in de zijspan. (Foto: Robbert van der Vlerk)

PIJNACKER - Lachen, gieren, brullen en even extra hard door de bocht scheuren. Het hoort erbij, net als de politiebegeleiding, de sirenes en natuurlijk heel erg veel oranje. 29 april is het weer zover. Dan maken 100 gehandicapten vanuit Pijnacker een tour door onze regio. In de zijspan van een stoere motorfiets worden ze rondgereden tijdens de 34e Beatrixrun. 'Dit is het leukste wat er is,' volgens deelnemer Robbert van der Vlerk.

De Oranjevereniging Pijnacker organiseert de Beatrixrun naast een aantal andere activiteiten. Verstandelijk gehandicapten worden gekoppeld aan motorrijders zoals Van der Vlerk. 100 motoren met zijspan en zogenoemde 'trikes', een soort driewielers, rijden de route, die ieder jaar anders is. Daarnaast rijdt er onder meer een groep motoren van meerdere politiekorpsen mee om het verkeer te begeleiden.



Hoe gaat dat eigenlijk, zo'n dagje als gehandicaptenchauffeur? 'Ik vind het zó leuk. Ik rij geloof ik al 30 jaar mee. Mijn passagier heet Pieter. Die rijdt al sinds jaar en dag met me mee,' vertelt de 65-jarige motorrijder. 'Ik begin op vrijdag. Dan zet ik mijn tentje op in Pijnacker, bij een scoutingvereniging. Om een uur of negen verzamelen we. Er liggen dan nummers op straat. Dan ga je bij je eigen nummer staan en krijg je een grote vlag voor aan je motor. Je passagier komt dan naar je nummer toe en stapt in. Ready for take off!,' lacht Van der Vlerk.



De Engelse Lus



Aan het eind van de rit rijdt de hele motorstoet over de Pijnackerse rotondes. 'Dat noemen we de Engelse Lus. Een eindrondje met loeiende sirenes. Ook van de agenten. Prachtig vinden onze passagiers dat,' aldus de vrijwillige chauffeur.



Van der Vlerk doet zijn best om zijn rit zo bijzonder mogelijk te maken. Voor zichzelf, maar vooral voor Pieter. 'Ik versier mijn motor, samen met een maatje van me die ook meerijdt. Oranje versiering, een speciale sirene voor Pieter. Hij zit als God in Frankrijk in mijn zijspan. Hij vindt het prachtig,' vertelt hij enthousiast. 'Die mensen zijn veel meer in het hier en nu. Als wij dat meer zouden doen, zouden we gelukkiger zijn.'