Kabinet heeft 5 miljoen over voor 'groente van de toekomst'

DEN HAAG - Het kabinet trekt de komende jaren 5 miljoen euro uit om de zeewierteelt van de grond te tillen. Staatssecretaris Martijn van Dam maakte dat woensdag bekend bij het binnenhalen van de eerste Scheveningse oogst van de zilte groente.

Van Dam bracht de eerste opbrengst van een proefboerderij voor de kust van Scheveningen aan land. Samen met een in zeewier gespecialiseerde kok maakte hij de vleesvervanger 'seawharma' tijdens een speciaal oogstfeest in de vissersplaats.De miljoenen die de komende vier jaar op tafel komen, moeten helpen van het relatief onbekende zeewier een vertrouwd ingrediënt in het dieet van mens en dier te maken. 'Zeewier is de groente van de toekomst', aldus Van Dam. 'Lekker en gezond.' Het kabinet moedigt het gebruik van plantaardige producten al langer aan.Kijk hieronder de livestream van het evenement terug: