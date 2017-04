Kinderwerkplaats op zoek naar nieuwe ruimte vanwege onzekerheid huurcontract

DEN HAAG - De Kinderwerkplaats in Den Haag zoekt een nieuw onderkomen. Het knutselparadijs voor basisschoolleerlingen zit in een oud gebouw van de gemeentereiniging dat wordt gehuurd van de gemeente. Maar het contract kan per maand worden opgezegd, en dat is voor de stichting die de werkplaats exploiteert te onzeker.

'We willen graag verder', zo vertelt Raymond van Bohemen van de Kinderwerkplaats. 'We vinden het wel een probleem dat we elke maand bij de brievenbus liggen met de vraag kunnen we verder of niet. Op het moment dat we de brief krijgen van de gemeente dat we er uit moeten dan zijn we echt klaar.'



Als de huur wordt opgezegd, heeft de stichting die de werkplaats beheert drie maanden de tijd om iets anders te vinden en te verhuizen. Dat is te kort dag, vindt Van Bohemen, vandaar dat hij nu al iets nieuws zoekt. 'We hebben zelf gezocht, maar kennelijk zijn we daar niet goed genoeg in. En als we ons moeten opheffen dupeer ik de jongens die hier stage lopen.' De werkplaats is ook een erkende leer-werkplek voor scholieren.



Binnen of buiten Den Haag



De Kinderwerkplaats heeft minstens 500 vierkante meter ruimte nodig, die ook nog tegen een schappelijk tarief wordt verhuurd, want commerciële huurprijzen kan de stichting niet betalen. 'Dan moeten we subsidie aanvragen. En dat willen we juist niet,' aldus Van Bohemen.



Hoewel hij de werkplaats graag in Den Haag houdt, is één van de randgemeentes ook een optie. 'Als een andere gemeente zegt ik heb ruimte voor een bouw- en techniekcentrum, graag. Dus bel, mail, app, stuur rooksignalen, dan komen we naar je toe.'



