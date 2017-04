Masterkoks leren ambachtelijk koken op ROC Mondriaan

DEN HAAG - ROC Mondriaan in Den Haag en een groep toprestaurants van Euro-Toques starten samen een masteropleiding voor gespecialiseerde koks. De restaurants laten hun chefs opdraven op school en ze zorgen voor stageplaatsen. Die samenwerking wordt vandaag beklonken, uiteraard met een maaltijd uit eigen keuken.

In de enorme horecakeuken van Invitez, het eigen opleidingshotel en -restaurant van ROC Mondriaan aan de Koningin Marialaan in Den Haag, wordt al dagen hard gewerkt aan het feestmenu. Het centrale thema - hoe kan het anders in de lente - is asperge en kalfsvlees.'Wel drie keer schillen, jongens', zegt chefkok Jos Koning nog maar een keer tegen zijn leerlingkoks. 'Ik wil geen draadjes.''De restaurants van Euro Toques gaan er prat op dat ze werken met natuurlijke streekproducten zonder toevoegingen', zegt Koning. 'En dat is precies wat wij ook willen. We brengen het ambachtelijke koken weer terug.'De Euro Toques restaurants laten hun chefkoks geregeld gastlessen en workshops geven. Bovendien staan ze garant voor goede stageplaatsen in binnen- en buitenland. De opleiding voor niveau 4 gaat in september van start.