‘Grap of niet, ontruiming winkelcentrum Leiderdorp goede zaak’

Foto: AS Media

LEIDERDORP - Opluchting, begrip en berusting. Een dag na de grootschalige politieinzet in en rond Winkelhof in Leiderdorp reageren ondernemers en bezoekers op het incident. Twee uur lang was het centrum afgesloten van de buitenwereld na een mogelijk 'dreigende situatie'.

'Goed dat er is ingegrepen, ook al is het kattenwaad, je moet dit altijd serieus nemen', zegt een bezoekster van het winkelcentrum. Daar is de voorzitter van de winkeliersvereniging het mee eens, ook als ziet John Filippo er niets grappigs in. 'Dit schaadt de ondernemers en het publiek. Als blijkt dat dit voor de grap is gedaan, is dat niet goed te praten', aldus Filippo.



Wat er zich dinsdag precies heeft afgespeeld rond 16.00 uur bij één van de ingangen van het winkelcentrum blijft onduidelijk. De politie meldt niet meer dan dat er twee mannen in het Arabisch 'God is groot' zouden hebben geroepen. Maar we gaan natuurlijk niet alleen daarom groot uitpakken', zegt politiewoordvoerder Loek Houtepen. Er is meer, maar daar kan ik niets over zeggen.'



Opsporen



Na onderzoek wordt niets gevonden en wordt het winkelcentrum vrijgegeven. De meeste van de zeventig winkels hebben dan al de deuren voortijdig gesloten. Wat rest voor de politie is het bestuderen van bewakingsbeelden om de onruststokers op te kunnen sporen. Want de politie wil graag weten wat er precies is gebeurd, want het kan zomaar om een grap gaan.



Sinds aanslagen in het buitenland roepen de veiligheidsinstanties burgers op om waakzaam te zijn. Het heeft er voor gezorgd dat landelijk het aantal meldingen van verdachte situaties met met 500 per dag is toegenomen. Ook rond aanslagen als die onlangs in Stockholm ziet de politie een stijging in het aantal meldingen.



