Bewoners Hazerswoude-Rijndijk faliekant tegen komst luxe appartementen en villa’s

Foto: Omroep West

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Naast de Scheepsjeskerk in Hazerswoude-Rijndijk staat de statige ietwat vervallen pastorie met daarvoor een prachtige parochietuin. Dat zou in de toekomst wel eens kunnen veranderen. Het kerkbestuur heeft een projectontwikkelaar in de hand genomen en die heeft plannen om op de plek van de tuin zeven luxe villa’s neer te zetten en in de pastorie drie luxe appartementen te realiseren.

Dat is tegen het zere been van de bewoners van Hazerswoude-Rijndijk. Zij willen in de pastorie vijftien sociale huurwoningen voor jongeren en de parochietuin behouden. In het verleden hebben vrijwilligers de Scheepjeskerk gerestaureerd en diezelfde vrijwilligers staan nu te poppelen om de 15 sociale huurwoningen te maken.



De projectontwikkelaar presenteerde woensdagavond zijn plannen en buiten op Pleyn 68 stonden dertig mensen uit Hazerswoude-Rijndijk om tegen die plannen te protesteren. De gemeente Alphen aan den Rijn, waar Hazerswoude-Rijndijk onder valt, wilde niet reageren op het bewonersprotest. De projectontwikkelaar ook niet.



Bestemmingsplan wijzigen



20 april spreken de bewoners met een aantal leden van de gemeenteraad. Om de plannen voor de luxe appartementen en villa's te realiseren moet ook het bestemmingsplan nog worden gewijzigd.



Door: Anita Janssen Correctie melden