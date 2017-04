Wethouder over 10.000-banenplan: 'Over twee weken zullen we u verrassen'

Rabin Baldewsingh (Foto: archief)

DEN HAAG - De Haagse wethouder Rabin Baldewsingh lijkt er het liefste het zwijgen toe te doen; het aantal banen dat tot nu toe is gerealiseerd tijdens het ambitieuze 10.000-banenplan. In het Omroep West radioprogramma Studio Haagse Bluf wilde hij geen antwoord meer geven over het aantal banen dat er de afgelopen twee jaar is gecreëerd. 'Over twee weken zullen we u verrassen', zei hij tegen presentator Tjeerd Spoor.





Daling werkloosheid



Baldewsingh zei in Studio Haagse Bluf verder dat er een daling van de werkloosheid onder jongeren in Den Haag te zien is. 'Het is al 41 procent gedaald', aldus de opgetogen wethouder.

