Voortbestaan Kindertelefoon onzeker: GroenLinks stelt vragen

Regio - GroenLinks Zuid-Holland maakt zich zorgen over het voortbestaan van de Kindertelefoon. De organisatie luidde eerder zelf al de noodklok, omdat ze door nieuwe wetgeving afhankelijk wordt van onderhandelingen per gemeente over eventuele subsidie. Dat kost tijd en geld en dus is het voortbestaan van de organisatie onzeker. GroenLinks wil nu dat de provincie het voortbestaan van de organisatie verzekert.

Doordat gemeenten binnenkort zelf voor Jeugdzorg moeten betalen, waar de telefoondienst onder valt, moeten de Kindertelefoon en Bureau Jeugdzorg voor 2018 met alle gemeenten in Nederland afzonderlijke afspraken maken. Daardoor hebben het Rijk en de Provincie geen directe taken meer op het gebied van jeugdzorg.



GroenLinks vindt echter dat de provincie wel de verantwoordelijkheid heeft om te voorkomen dat de Kindertelefoon door de nieuwe gemaakte afspraken verdwijnt. De partij stelt hier raadsvragen over, omdat het volgens hen belangrijk is dat kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen.