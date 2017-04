Dreigend voedseltekort bij de voedselbank

Archieffoto

WESTLAND - De bezoekers van de voedselbank in het Westland gaan mogelijke magere zomermaanden tegemoet. De voedselbank daar verwacht een tekort aan voedselpakketten. Er kloppen steeds meer grote gezinnen aan bij de organisatie en dat betekent extra monden om te voeden. Maar in de zomermaanden is de aanlevering van producten laag bij de voedselbank.





De toename aan grote gezinnen komt deels door statushouders die in Westland verblijven, zegt Aart Quak van Voedselbank Westland. Veel van die gezinnen worden herenigd en hebben nog niet alles financieel goed geregeld. Maar het zijn niet alleen statushouders, ook vastgelopen ondernemers, gescheiden mensen met kinderen en ouderen kloppen wekelijks aan voor een voedselpakket.



Voedselbank Westland roept mensen en bedrijven op om ook in de zomermaanden voedsel te doneren.



LEES OOK:

Anita is afhankelijk van de Voedselbank: 'Ik heb écht honger'

Gaten met gaten vullen; Cisca is afhankelijk van de Voedselbank

'Eten we vanavond? Voedselbank is bittere noodzaak' In totaal zijn er in korte tijd 25 gezinnen bijgekomen en dat betekent zo'n 450 monden om te voeden in Westland nu. In de zomermaanden verwacht de organisatie een groot probleem om alle benodigde pakketten te vullen, omdat mensen op vakantie zijn en bedrijven ook minder aan de voedselbank denken.De toename aan grote gezinnen komt deels door statushouders die in Westland verblijven, zegt Aart Quak van Voedselbank Westland. Veel van die gezinnen worden herenigd en hebben nog niet alles financieel goed geregeld. Maar het zijn niet alleen statushouders, ook vastgelopen ondernemers, gescheiden mensen met kinderen en ouderen kloppen wekelijks aan voor een voedselpakket.Voedselbank Westland roept mensen en bedrijven op om ook in de zomermaanden voedsel te doneren.LEES OOK:

Door: Redactie Correctie melden