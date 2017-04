Rumoer in de Stad: terug in de tijd in het Gemeentemuseum

Israels schildert Scheveningen

DEN HAAG - Winkelende dames, volkse café's en hossende menigten: hoe zagen die eruit in 1880? Je kunt het zien op een nieuwe tentoonstelling met schilderijen van het straatleven in Nederland in die tijd. Het Gemeentemuseum biedt met de expositie 'Rumoer in de Stad' via de schilderkunst zien hoe de grote steden als Den Haag, Amsterdam en Rotterdam zich in die periode ontwikkelden.

Werk van George Hendrik Breitner, Isaac Israëls en Willem Witsen is tot november te bekijken.