Politie schiet bij aanhouding Hobbemaplein

Foto: Regio15

DEN HAAG - De politie heeft woensdagavond geschoten bij een aanhouding aan het Hobbemaplein in Den Haag. De aangehouden man raakte daarbij gewond.

De politie was afgekomen op een melding dat er op het Hobbemaplein een man met een mes rondliep. Dat bleek inderdaad het geval te zijn. Volgens een politiewoordvoerder stelde de man zich dermate dreigend op in de richting van de agenten dat er besloten werd te schieten.



De man is in zijn been geraakt. Hij is vervoerd naar het ziekenhuis. Waarom de man met een mes op straat rondliep is nog onduidelijk. Het Hobbemaplein is afgesloten voor onderzoek. Als gevolg van het incident moet bus 25 tijdelijk omrijden.