Haagse horeca en bewoners: ‘Gemeente moet woningen isoleren tegen geluidsoverlast’

DEN HAAG - De Haagse horecaondernemingen en bewoners van de binnenstad hebben de handen ineen geslagen bij het zoeken naar een oplossing voor de geluidsoverlast in gebieden waar horecabedrijven 24 uur open mogen zijn. En beide groepen wijzen naar de gemeente. Die moet met oplossingen komen zoals het isoleren van woningen.

Horecaondernemingen in de Haagse binnenstad klagen over de geluidsnorm die Den Haag gebruikt. Die ligt op de wettelijk gestelde 40 db. Maar volgens horecaondernemers is die norm niet haalbaar omdat het al overschreden wordt als twee mensen een gewoon gesprek met elkaar voeren.Bewoners op hun beurt zeggen last te hebben van het uitgaanspubliek en zij klagen bij de gemeente. De gemeente doet vervolgens controles en als de norm wordt overschreden schrijft de gemeente waarschuwingen en dwangsommen uit. Die kunnen oplopen tot 5000 euro.Over dit probleem hield de gemeenteraad woensdagavond een werkbespreking met betrokkenen. Deskundigen, horecaondernemers, bewoners en uitgaanspubliek lieten hun licht schijnen over het geluidsprobleem.En wat blijkt? Horecaondernemers en bewoners hebben belangen die op veel punten overeenkomen. 'Bewoners zijn vaak onze eerste en onze laatste gasten', zegt Maarten Hinloopen, horecaondernemer op de Grote Markt. 'Horeca en bewoners horen dus bij elkaar.'Ook Theo Heere van bewonersorganisatie Buurtschap Centrum 2005 erkent dat bewoners en horeca veel dezelfde belangen hebben. 'Wij hebben ervoor gekozen om niet in Ypenburg maar in het centrum te wonen omdat wij houden van de levendigheid.'Wel willen beide partijen dat er een oplossing komt voor geluidsprobleem en daarvoor kijken ze naar de gemeente. 'De gemeente moet erkennen dat de geluidsnorm niet overal in de stad op dezelfde wijze kan worden toegepast. Het lijkt er nu op alsof de gemeente denkt dat de Grote Markt net zo stil is als een willekeurige straat in Ypenburg en dat is niet zo', vindt Hinloopen. 'De gemeente zou de geluidsnorm moeten versoepelen en dat mag de gemeente doen als er flankerende maatregelen genomen worden. Dat betekent dat de gemeente bijvoorbeeld woningen moet isoleren.'Dat vindt ook Heere. 'Het is net als bij de woningen rondom Schiphol. De gemeente staat toe dat horecabedrijven 24 uur open mogen zijn, dan moet de gemeente ook flankerende maatregelen nemen zoals het isoleren van woningen. De geluidsvervuiler betaalt', zegt hij.Zowel Hinloopen als Heere verwijt de gemeente dat het stadsbestuur niets doet om het probleem op te lossen. 'De gemeente gooit het probleem op straat en laat het bewoners en ondernemers uitvechten', zegt Heere. Dat is niet goed. De gemeente moet met oplossingen komen.'Binnenkort praat de gemeenteraad over de kwestie.