Weer waterleiding geknapt in Leiden

Het water duwt de stoep omhoog en gutst de straten over. (Foto: AS Media)

LEIDEN - Wederom knapte een waterleiding in Leiden. Op de Langegracht ontstond woensdagavond lekkage, meldt AS Media.

Het fietspad naast de stoep waaronder de leiding is geknapt is afgesloten. Hoe de waterleiding kon knappen is onbekend. Eind maart brak er ook een leiding in Leiden. Toen werd de Rijnsburgersingel afgesloten.