Baby-uiltje naar Delfts politiebureau

Baby-uil | Foto Twitter: politie Delft

DELFT - Terwijl heel Nederland woensdag in de ban was van de panda's die vanuit China arriveerden, vond de politie in Delft een ander diertje. Bij een aanrijding troffen de agenten in een auto een baby-uitlje aan.





In Nederland mag iedereen



'Collega's dragen zorg voor baby-uiltje wat het slachtoffer bij zich had', zo laat de politie op Twitter weten. In Nederland mag iedereen een uil houden op voorwaarden dat deze goed geringd is en de eigenaar de juiste papieren heeft.