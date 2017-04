Waterleidinglek Leiden gedicht

LEIDEN - Dunea heeft het lek in de waterleiding aan de Langegracht gedicht. Woensdagavond kwam daar opeens water omhoog uit het trottoir. Donderdagmorgen is een provisorisch gedicht gat te zien van zo’n anderhalf bij anderhalve meter, zegt Omroep West verslaggever Mariët Overdiep.

Het is niet de eerste keer dat in de buurt een waterleiding knapt. Eind maart ging het mis op de Rijnsburgersingel . Water stroomde toen over de kade.Zo erg was het woensdagavond niet, maar wel is de straat besmeurd met modder wat duidt op toch een behoordelijk hoeveelheid zand die is weggespoeld . Buurtbewoners zeggen weinig overlast te hebben gehad. Over de oorzaak van het lek is nog niets bekend.