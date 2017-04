Ei, ei, ei, Pasen trekt bijna miljoen bezoekers

REGIO - De Keukenhof, Mondriaan en het strand, het zijn maar enkele plekken in de regio waar het dit paasweekend extra druk zal zijn met toeristen. Dit jaar komen er naar schatting 950.000 buitenlandse bezoekers naar Nederland, zo heeft NBTC Holland Marketing becijferd. Dat zijn er 100.000 meer dan vorig jaar.

Ook een half miljoen Nederlanders gaat tijdens de Pasen op vakantie en ook dat zijn er 100.000 meer dan in 2016. Overigens wordt het volgens het KNMI dit weekend wisselvallig weer, met maxima rond de 11 graden. De ANWB verwacht flinke verkeersdrukte bij de Keukenhof en in Den Haag en Scheveningen tijdens het lange paasweekeinde. Volgens de ANWB moeten automobilisten vanaf donderdagmiddag rekening houden met extra vertragingen.Van de buitenlandse bezoekers komt naar schatting 65 procent uit Duitsland en 25 procent uit België. Het zal vooral druk zijn in de Bollenstreek en aan de kust, maar ook musea verwachten veel bezoekers. Van de half miljoen Nederlanders die een paar dagen weg gaan, doen 300.000 mensen dat in eigen land.NBTC Holland Marketing verwacht dat er in totaal 800 miljoen euro wordt besteed tijdens de paasdagen, waarvan buitenlandse bezoekers 300 miljoen euro voor hun rekening nemen en Nederlanders 500 miljoen euro.Buitenlandse toeristen komen hier dit weekend vooral op vakantie (40 procent) of gaan alleen maar een dagje uit (ook 40 procent). De rest komt bijvoorbeeld op familiebezoek.