Politie speelt voor taxi na vechtpartij om Duitsers

DEN HAAG - Bij het Centraal Station Leiden zijn in de nacht van woensdag op donderdag twee taxichauffeurs met elkaar op de vuist gegaan. Het zou gaan om een ruzie over het vervoer van vijf Duitse toeristen, schrijft de politie op Facebook.

Eén van de chauffeurs leek op het eerste gezicht een gebroken kaak te hebben en is naar het ziekenhuis gegaan. De man die aangewezen werd als dader is aangehouden, aldus de politie. Omdat de toeristen na de knokpartij zonder vervoer zaten, liet de politie zich even van hun beste kant zien: dienders hebben de Duitsers naar Noordwijk gebracht.