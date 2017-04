Leiden raakt passie kwijt: Matthäus van Bachkoor Holland verhuist naar Delft

De Nieuwe Kerk in Delft (Archieffoto)

DEN HAAG - Het Bachkoor Holland voert vanaf volgend jaar de Matthäus Passion op in de Nieuwe Kerk in Delft. Donderdag en vrijdag wordt de passie na 34 jaar voor het laatst ten gehore gebracht in de Pieterskerk in Leiden. ‘Er zal een traan lopen’, zegt zakelijkleider Laurent Paulussen van de Stichting Bachkoor Holland.

Het koor heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de Stichting Pieterskerk over de huurovereenkomst. Na het vertrek uit Naarden in 1983 werd het Matthäus Passion opgevoerd in Leiden, waar het een echte traditie werd. Premier Mark Rutte is er op de oneven jaren ook altijd bij.



Er is na vrijdag nog één uitvoering van het Bachkoor in de Pieterskerk. 16 December wordt nog éénmaal het Weinachs Oratorium gezongen.



Delft



Toen duidelijk werd dat er een eind kwam aan de traditie in Leiden meldde de Nieuwe Kerk in Delft zich. De orkestleider en de dirigent zijn samen gaan kijken en testen, en de kerk bleek uiterst geschikt voor de Matthäus Passion en het Weinachsoratorium. Ook de gemeente Delft steunt de ‘verhuizing’.



De kerk wordt op dit moment ingrijpend verbouwd, maar over een jaar moet alles klaar zijn voor de uitvoering. ‘We hebben hier uiteraard goed naar gekeken, en uitgebreid over gesproken. Er is geen plan B nodig’.