Groots volksfeest rond 200 jaar 'badplaats' Scheveningen

DEN HAAG - Acht dagen feest rond de finish van de Volvo Oceanrace, de Red Bull Knockout weer op het strand, het vuurwerkfestival en heel veel ander ‘feest aan zee’. Den Haag zet fors in op de viering van 200 jaar badplaats. De plannen werden donderdagmorgen gepresenteerd tijdens een ondernemersontbijt op Scheveningen.

In 2018 viert de stad het feit dat er 200 jaar geleden werd besloten Scheveningen op te stoten in de vaart der volkeren door er een ‘badplaats’ van te maken. Er ontstond een badplaats met veel luxe hotels waar de beau monde zich verpoosde met flaneren en af en toe badderen.Tegenwoordig is het beeld compleet anders, maar het credo is nog altijd: Scheveningen is dé badplaats van Noordwest Europa.De viering moet een groot volksfeest worden voor alle Scheveningers, Hagenaars en Hagenezen en toeristen. Het feest begint op 1 januari 2018 met de nieuwjaarsduik en eindigt op 31 december 2018 met de vreugdevuren op het Noorder- en Zuiderstrand.