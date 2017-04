200 jaar Scheveningen-bad, van chique naar een zooitje ... en nu?

Een schilderij van Impressionist Isaac Israëls. (Foto: Archief)

DEN HAAG - De gemeente Den Haag zet fors in op de viering van Scheveningen, 200 jaar badplaats. Dat mag ook wel, want dat het zo groots gevierd kan worden mag een wonder heten. En er moet nog heel wat gebeuren.

Scheveningen is nog altijd dé badplaats van Nederland, of - zoals bestuurders het graag zeggen - van Noordwest Europa. Miljoenen trekken erheen als de zon even schijnt. Het Kurhaus, de Pier, flaneren over de boulevard … het gebeurt al tijden.



Maar wie tegenwoordig over de Badhuisweg - de officiele toegangsweg naar Scheveningen - recht op het statige Kurhaus aanrijdt, ziet vooral beton. Links en rechts van de weg staan wel enige statige villa’s en die geven de entré nog wat grandeur, maar hoe dichter je bij zee komt, hoe rommeliger het wordt. En ook via andere wegen kom je in een betonnen oerwoud terecht.



Waar is de zee?



En waar is de zee eigenlijk? Je weet dat de golven klotsen achter het Kurhaus, dat verwoede pogingen doet tussen de jaren 70 en 80 architectuur uit te komen. Als je de auto parkeert in een zee van beton begint de speurtocht naar een strandopgang.



Vaak loop je vast op hekken, en lekker in het zonnetje de boulevard op kan bijna niet. Overdekt via de Palacepromenade lukt wel, maar dat kan ook wel wat gezelliger. Kleine gribustrappetjes of tochtige straatjes zijn na enig speurwerk ook nog wel te vinden.



Van chique naar chaos



Vroeger was Scheveningen Bad het domein van de beau monde. Maar het onderhoud was in de jaren 60 van de vorige eeuw niet best. Daar kwam verandering in toen de aandelen van de Exploitatiemaatschappij Scheveningen - die Scheveningen beheerde - werden overgenomen door zakenman Reinder Zwolsman. Hij zou Scheveningen opstomen in de vaart der volkeren.



Toentertijd stond de kust vol met majestueuze hotels. Het Kurhaus uiteraard, het Palacehotel, het Grand Hotel. Je ging dansen in Palais de Dance. Gebouwen waarvan we nu zeggen dat ze veel allure hadden. Maar begin jaren 70 was het een verworden zooitje. Zwolsman had grootse plannen. Een groot deel zou worden gesloopt en tekeningen voor wolkenkrabbers lagen klaar.



Geen vergunningen, wel branden



Maar de vergunningen kwamen er niet. Zakenman Zwolsman investeerde niet in de ouwe panden, die daardoor nog meer verkommerden. Het illustere Palace Hotel naast het Kurhaus stond jarenlang leeg en een aantal oude panden brandde - al dan niet onder verdachte omstandigheden - af. Het Kurhaus zelf stond ook op de nominatie met de grond gelijk gemaakt te worden.



Na de periode Zwolsman kwamen andere ontwikkelaars. De sloop van het Kurhaus werd afgeblazen. Al werden wel de twee vleugels afgebroken. Maar die werden herbouwd in oude luister. Het Palace Hotel ging wel volledig tegen de vlakte, daarvoor in de plaats kwam de Palacepromenade. En er verrezen hoge flats, forse parkeergarages en zelfs een paar echte wolkenkrabbers.



Meer 'open' karakter



In de tijdgeest misschien mooi en goed, maar nu lijkt de gemeente toch wat spijt te hebben. Scheveningen Bad moet weer meer ‘open’ worden. De badplaats moet weer meer van de oude allure terugkrijgen. 'De Kust Gezond' werd geboren, een ambitieus project waarmee de gemeente Den Haag de kust weer aantrekkelijker wil maken.



Wie met de tram of de auto naar Scheveningen gaat komt bijna altijd op het Palaceplein aan. Voor wie het niet weet: dat is die wat grijzige betonnen wir-war van wegen, tramlijnen en oversteekplaatsen die wordt omgrensd door vage winkeltjes, hoge gebouwen en een ooit futuristisch casino.



Doorn in het oog



Dat was de gemeente een doorn in het oog. Sterker nog, aan de gemeenteraad schreef de wethouder dat hij deze ‘troosteloze staat’ niet langer wil laten voortbestaan. Het plein is vorig jaar aangepakt. Het is groener. Heuvels op het plein waar planten staan die de zilten zeewind overleven. En vergeet de spelaanleiding niet - zo noemen ambtenaren iets waar kinderen kunnen spelen.



Voor de eerste jaren is voor 'De kust gezond' 20 miljoen euro beschikbaar voor de plannen. Belangrijkste is voor de gemeente dus dat het allemaal een stuk mooier en aantrekkelijker wordt. Het moet groen. De wegen naar Scheveningen Bad toe zijn nu te grijs, maar ook volgebouwd. Dat sloop je niet zomaar. Dus zijn andere plannen bedacht om het leuker te maken. De stoepen worden aangepakt, er komt andere bestrating en er is plek voor planten en bomen. Wel van het soort dat tegen de zoute wind kan.



Balkon van Scheveningen



Ook wordt gekeken naar de doorgangen richting Boulevard, het ‘balkon van Scheveningen’ zoals het wordt genoemd. Nu is het zoeken hoe je er komt. Dat moet veranderen. Seinpostduin, Scheveningse Slag, Bezaansmast, Palacestraat en Zeekant, vormen de verbinding tussen ‘de ontvangstruimte’ en ‘het balkon’, staat in de plannen.



De gemeente wil die doorgangen herkenbaar maken door ze allemaal te bestraten met een soort kinderkopjes. De lampen - voor wie het weten wil van het type Thorn - komen zoals het er nu naar uitziet aan draden te hangen die tussen de gevels zijn gespannen.



Brede stoepen en grote bloembakken



Verder zijn er fraaie plannen voor meer bankjes, brede stoepranden, opstaande stoepen en de geplande erg grote bloembakken waar al het groen in moet komen, worden omzoomd met brede betonnen randen waar je ook nog op kunt gaan zitten.



De komende jaren zijn ze nog wel even bezig op Scheveningen. Volgend jaar moeten de eerste grote verbeteringen afgerond zijn. Maar ook daarna, zo verzekert de gemeente, blijft het verfraaien van de badplaats veel aandacht krijgen.





Door: Frank van Deutekom Correctie melden