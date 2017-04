Overval op huis in Wassenaar, bewoner mogelijk gewond

WASSENAAR - De bewoner van een huis aan de Lijsterlaan in Wassenaar is donderdagochtend overvallen. Dat meldt de politie. De bewoner is bij de overval mogelijk gewond geraakt.

Via Burgenet is inmiddels een oproep verspreid uit te kijken naar wit busje, met daarin twee of drie mannen. Vanwege onderzoek te plaatse heeft de politie de straat afgezet. Het is ook niet duidelijk of er iets buit is gemaakt.De Lijsterlaan ligt in het villagebied van Wassenaar, in het verlengde van de Konijnenlaan. Dat is de duurste straat van Nederland