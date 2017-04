Margreet van Driel voorgedragen als wethouder Zoetermeer

ZOETERMEER - Margreet van Driel is voorgedragen als opvolger van wethouder Mariëtte van Leeuwen. Dat heeft de gemeente Zoetermeer aan Omroep West bevestigd.

Haar voordracht zal op 8 mei behandeld worden in de Zoetermeerse gemeenteraad. De politieke partij Zó! Zoetermeer twittert dat de raad nog niet ingelicht is en dat vindt de partij niet zo netjes. Volgen de griffie van de gemeente klopt dat, want daar was donderdagochtend nog niets bekend van de voordracht.Margreet van Driel zal tot verkiezingen van maart volgend jaar de functie uitoefenen namens de politieke partij LHN. Ze is nu directeur van Floravontuur Promotie Zoetermeer. Ze krijgt net als als voorganger Mariëtte van Leeuwen de portefeuille van economische zaken. Mariëtte van Leeuwen gaat bij Horizon en Altra werken. Ze gaat daar als onderwijsbestuurder en kwartiermaker in het speciaal onderwijs aan de slag.