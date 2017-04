Gaslek op Erasmusweg in Den Haag

foto regio 15

DEN HAAG - Op de Erasmusweg in Den Haag is bij werkzaamheden aan woningen donderdagochtend een gaslek ontstaan.

De brandweer en netbeheerder Stedin zijn ter plaatse. Het is niet bekend hoe groot het gaslek is. Oorzaak is het doorboren van de gasleiding. Er zitten geen huishoudens zonder gas.