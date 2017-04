Paasplannen: lekker wandelen in de zon of toch naar de meubelboulevard? Weerman Huub praat je bij

Zonsondergang (Foto: Ab Donker)

REGIO - Het is (bijna) tijd voor het lange paasweekend en dat betekent dat veel mensen eropuit gaan. Maar kan je het best naar het overdekte winkelcentrum, of kunnen we de zon opzoeken? Onze weerman Huub Mizee praat je bij.

Goede Vrijdag krijgen we een afwisseling van wolken en zon, de temperatuur komt uit op ongeveer 12 graden. Zaterdag start lokaal met wat regen en daarna zijn er regelmatig opklaringen tussen de wolkenvelden.



Ga vooral Eerste Paasdag buiten eropuit, volgens Huub is dat de beste Paasdag. 'Vooral in de middag hebben we flink wat zon. De wind waait matig en vooral aan de kust krachtig. De temperatuur komt uit op ongeveer 11 graden. Eigenlijk een heel gewoon voor de tijd van het jaar.'



Half april



'De beleving van het weer is zondag een beetje een kwestie van op de juiste momenten naar buiten gaan. In de zon en uit de wind is het half april heerlijk toeven, maar in de wind en uit de zon is het vaak nog flink koud', aldus Mizee.



Op Tweede Paasdag is redelijk vergelijkbaar met zondag, maar dan is de kans op regen een stuk groter. De daarop volgende dagen lijkt het nog kouder te worden, door een lucht uit het hoge noorden.



Paasweer varieert sterk



Het weer varieert altijd erg sterk tijdens Pasen. Eerste Paasdag valt namelijk altijd op de zondag na de eerste volle maan na de start van de lente. Pasen kan dus vallen vanaf 22 maart tot uiterlijk 25 april en dat betekent ook dat als Pasen laat in het jaar valt, de kans op mooier weer ook groter is.



Zo hadden we in 2008 zelfs een witte Pasen en in 2011 leek het wel zomer met ruim 26 graden. Vorig jaar verliep Pasen ongeveer hetzelfde als dit jaar: droog en temperaturen van 12 graden.



Door: Redactie Correctie melden