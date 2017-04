Jonge vandalen slaan toe in Haagse wijk: auto's vernield in Duindorp

Foto: Facebook - Duindorp online

DEN HAAG - In de Haagse wijk Duindorp heeft een groep van ongeveer tien tot vijftien jongeren auto's vernield. Een getuige zag woensdag rond 22.30 uur dat deze jongeren spiegels van auto's sloopten.

De auto's stonden geparkeerd aan de Markensestraat en de Bevelandsestraat. De getuige zag de groep wegrennen in de Zeezwaluwstraat en vervolgens de duinen in.



Volgens een politiewoordvoerder zouden 'een stuk of acht' wagens vernield zijn. Nog niet alle gedupeerden hebben aangifte gedaan.