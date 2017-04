Jonge 'pyromaan' uit Leiderdorp (18) blijft nog in de cel

LEIDERDORP - De 18-jarige man uit Leiderdorp die verdacht wordt van een reeks autobranden in Leiden en Leiderdorp blijft voorlopig vastzitten. Dat heeft de rechter bepaald. De zitting vond plaats achter gesloten deuren, vanwege de leeftijd van de verdachte.

De man werd eind oktober opgepakt . Hij wordt verdacht van het aansteken van een grote brand in een parkeergarage van winkelcentrum Winkelhof in Leiderdorp in september. 16 auto's gingen in vlammen op.Ook denkt het Openbaar Ministerie dat de man tussen mei en september twee auto's in Leiden in brand stak en vijf auto's in Leiderdorp . Het onderzoek naar de autobranden loopt nog.