Levensgevaarlijk: wie draait wielmoeren los?

NOORDEN - Wie heeft in de omgeving van Noorden de wielmoeren van een aantal auto's losgedraaid? Dat vraagt de politie Kaag en Braassem zich af op hun Facebookpagina. Ze hebben de afgelopen dagen verschillende meldingen ontvangen van deze 'levensgevaarlijke praktijken', schrijven ze.

De auto-eigenaren bij wie de moeren waren losgedraaid hadden dat in eerste instantie niet in de gaten. De politie waarschuwt mensen dan ook om voor het rijden eerst hun wielbouten te controleren.Wie betrapt wordt, kan rekenenen op een harde aanpak: 'In de aangifte komt dan vernieling en poging tot zware mishandeling en/of doodslag te staan.'