Man die huisgenoot doodsloeg met hamer krijgt TBS, ruzie ging mogelijk over de huur

Bloemen bij herdenking in Frans Halsstraat in Den Haag (Foto: Rob Vlastuin)

DEN HAAG - De 30-jarige Poolse man die in april 2016 in Den Haag zijn huisgenoot doodsloeg met een klauwhamer is donderdag veroordeeld tot TBS met dwangverpleging. Tijdens zijn daad zat de man in een psychose. Daarmee was hij volgens de rechter volledig ontoerekingsvatbaar.





Uit getuigenverklaringen blijkt dat de twee huisgenoten mogelijk ruzie hadden over de huur. Volgens deskundigen had M. ernstige psychische problemen waardoor er waarschijnlijk ruzie ontstond. Na de moord, probeerde hij het appartement in in brand te steken. Dat mislukte.



Verdachte Krzystof M. sloeg in een huis in de Frans Halsstraat meerdere keren met een klauwhamer in het gezicht en op het hoofd van het slachtoffer, een man uit Polen (33). Volgens de rechter deed hij dat met voorbedachte rade omdat hij de moord had aangekondigd in sms-berichten aan familie.Uit getuigenverklaringen blijkt dat de twee huisgenoten mogelijk ruzie hadden over de huur. Volgens deskundigen had M. ernstige psychische problemen waardoor er waarschijnlijk ruzie ontstond. Na de moord, probeerde hij het appartement in in brand te steken. Dat mislukte.

