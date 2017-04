Gewelddadige winkeldief twee jaar vast

Foto: Pieter Kuipers, Omroep West

DEN HAAG - Een man van 43 die op Tweede Kerstdag met geweld een Albert Heijn in Leiden overviel, wordt twee jaar vastgezet in een inrichting voor stelselmatige daders. De rechtbank in Den Haag heeft dat donderdag bepaald, onder meer om herhaling te voorkomen.

Bij de overval op de Albert Heijn aan de Kooilaan bedreigde de man samen met een andere overvalller twee mensen. 'Pak een mes', riep hij daarbij tegen zijn handlanger. Uiteindelijk gingen ze er vandoor met een aantal verzorgingsproducten en twee pre-paid telefoonkaarten.



Vanwege zijn flinke strafblad en de kans op herhaling werd besloten de man voor twee jaar op te sluiten. Volgens de rechter is dat de beste manier. In de inrichting zal geprobeerd worden om de man mee te laten werken aan een behandeling, dat weigert hij tot nu. Als hij meewerkt bestaat de kans dat hij eerder vrijkomt, anders blijft de man twee jaar vastzitten.



