Uilenhoed en Van Emden krijgen rol bij GP Judo

DEN HAAG - Twee Haagse oud-top-judoka's, Carola Uilenhoed en Anicka van Emden, krijgen een belangrijke rol bij de Grand Prix Judo die de komende vier jaar in Den Haag wordt georganiseerd.

Tijdens de officiële ondertekening van de samenwerking tussen de Judobond en de Gemeente Den Haag werd het donderdag definitief: Den Haag organiseert de komende vier jaar één van de belangrijkste toernooien in de judosport. Wethouder Rabin Baldewsingh van Sport maakte bij de perspresentatie ook meteen bekend dat Uilenhoed wordt aangesteld als programmamanager van het toernooi.'Wat is er nou mooier om als oud-judoka op deze manier betrokken te zijn bij zo'n mooi sportevenement', zegt Uilenhoed, die zelf meerdere medailles behaalde als judoka op diverse toernooien.Ook Van Emden, die op de Olympische Spelen in Rio een bronzen medaille won, krijgt een rol. Zij wordt ambassadrice van het toernooi. 'Een Grand Prix is belangrijk voor de punten die de judoka's kunnen halen, zeker in aanloop naar de Olympische Spelen van Tokyo (2020). De meeste toppers zullen dus naar Den Haag komen en het wordt vast en zeker een mooi toernooi', aldus Van Emden.De eerste Grand Prix Judo in Den Haag wordt van 17 tot en met 19 november gehouden in de nieuwe Sportcampus in het Haagse Zuiderpark.