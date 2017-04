Nick Driebergen keert in officiële rol terug in zwemwereld

Nick Driebergen als commentator tijdens het EK Zwemmen (foto: ANP)

RIJNSBURG - Nick Driebergen keert in een officiële rol terug in de zwemwereld. De 29-jarige Rijnsburger gaat als teammanager van de Nederlandse ploeg fungeren tijdens de komende WK in Boedapest. Driebergen, voormalig rugslagspecialist, stopte in 2012 met zwemmen nadat hij voor de tweede keer had meegedaan aan de Olympische Spelen.





Driebergen heeft nog altijd de Nederlandse langebaanrecords op de 100 en 200 rug op zijn naam staan, net als die op de 50, 100 en 200 rug op de kortebaan. 'Leuk dat ik mijn ervaring als topsporter nu kan inzetten als begeleider', aldus Driebergen, die de parttimebaan van teammanager zal vervullen voor en tijdens de WK van komende zomer.



'Met Nick halen we een brok aan topsportervaring binnen en bovendien een prettige persoonlijkheid, die zich naadloos zal invoegen binnen ons team', zei hoofdcoach Marcel Wouda donderdag. 'Hij weet precies wat er komt kijken om topprestaties te leveren.'

Door: Sportredactie Correctie melden