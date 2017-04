Agenten zaak Mitch Henriquez pikken straf van politieleiding niet en gaan in beroep

DEN HAAG - De vier agenten die betrokken waren bij de fatale arrestatie van Mitch Henriquez in 2015 hebben bezwaar aangetekend tegen de straffen die zijn opgelegd door de politie. Hun beroep zal behandeld worden door een onafhankelijke commissie van de politie, met een voorzitter van buiten de organisatie.

Vier van de vijf betrokken agenten werden gestraft door hun werkgever. De twee die het zwaarst gestraft werden, kregen een voorwaardelijk strafontslag van een jaar, omdat ze bij de aanhouding van Henriquez disproportioneel geweld hadden gebruikt en onvoldoende zorg hadden verleend.De agent die nalatig is geweest bij het verlenen van hulp, maar geen disproportioneel geweld gebruikte, kreeg een schriftelijke berisping. Die straf gold ook voor een agent die deels de fout in ging bij de arrestatie na muziekfestival Night at the Park in het Haagse Zuiderpark.Korpschef Paul van Musscher oordeelde hard over het geweld dat de agenten gebruikte bij de aanhouding van Henriquez. 'Laat ik helder zijn: het gebruik van het geweld bij de aanhouding van Henriquez was normoverschrijdend; het was te hard, het was te veel, het was ongecoördineerd', zei hij in december.Het bezwaar van de agenten wordt behandeld door de bezwaaradviescommissie. De onafhankelijke commissie van de politie brengt advies uit aan de korpschef van de Nationale Politie, Erik Akerboom. Die beslist dan weer of er iets verandert aan de straf.De politie liet donderdag weten dat ze verder niet inhoudelijk op de zaak ingaan. Wanneer er een uitspraak volgt van de commissie is niet bekendgemaakt. Als de agenten het niet eens zijn met het besluit van de korpschef hebben zij nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. Twee van de vijf agenten moeten zich nog voor de rechter verantwoorden voor de dood van Henriquez. Dat proces begint in november.