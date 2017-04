Dinsdag 18 april in Team West

Een opname van Team West. Foto: Omroep West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 18 april ziet u de volgende zaken:

- Heftige beelden van een mishandeling in de Doubletstraat in Den Haag. Een man wordt vanuit het niets keihard in zijn gezicht geslagen.

- In Zevenhoven wordt een echtpaar het slachtoffer van een woningoverval. De politie is op zoek naar getuigen.

- Duidelijke beelden van zakkenrollers. In Leidschendam en Voorburg steelt een vrouw mobiele telefoons en in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt een pinpas gestolen.

- De eigenaar van een e-bike kijkt raar op als zijn fiets ineens weg is. Hij blijkt te zijn gestolen, precies onder het oog van een camera.

- Tot slot is de politie op zoek naar meer informatie over de 'botensnijder' die in Leiden al meerdere spanbanden van boten heeft losgesneden.



Onderwerpen onder voorbehoud van de actualiteit.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur wordt Team West nog een aantal keer herhaald.



Door: Team West Correctie melden