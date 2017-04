Demissionair staatssecretaris Dekker enthousiast over Haagse onderwijsprojecten

DEN HAAG - Staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs heeft in talkshow FRITS! enthousiast gereageerd op de onderwijsprojecten van Hagenaar Rob Andeweg.

'Wat jij nu doet met aandacht voor je stad, voor Den Haag, voor het parlement wat natuurlijk hier is gezeteld en voor de internationale organisatie; ik kan mij heel goed voorstellen dat veel scholen daar interesse in hebben. Heel veel succes', aldus de staatssecretaris van Onderwijs.Hagenaar Rob Andeweg biedt sinds deze maand scholen in Nederland een lespakket aan dat de jeugd het besef moet geven hoe belangrijk zijn Den Haag is. Negen onderwijsprogramma's heeft Andeweg samengesteld. Deze variëren van ouderen die door hun wijk worden geleid tot een uitwisseling van mensen uit verschillende provincies. Het sleutelwoord is verbinden', vertelt Andeweg in talkshow FRITS!