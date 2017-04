Onderzoek naar geluidsnorm Haagse horeca deze maand klaar

DEN HAAG - Wethouder Tom de Bruijn (D66) verwacht dat deze maand een onderzoek naar geluidsnormen in de Haagse binnenstad is afgerond. Een akoestisch adviesbureau onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om de geluidsnorm te verruimen en welke randvoorwaarden er gelden om na een verruiming het woongenot van bewoners op peil te houden.

Woensdagavond organiseerde de Haagse gemeenteraad een werkbespreking met betrokkenen over de geluidsnorm in de stad . In heel Den Haag is een norm van 40 dp. Dat geldt zowel in uitgaansgebieden als de Grote Markt en het Plein als in een woonwijk als Ypenburg.Voor horecaondernemers is deze norm niet haalbaar , zeiden zij tijdens de werkbespreking. Zij willen daarom dat de gemeente de geluidsnorm versoepelt. Bewoners van de binnenstad vrezen daarentegen nog meer overlast en willen dat de gemeente hier iets tegenover stelt.'Laat de gemeente onze woningen isoleren', zegt Theo Heere van Buurtschap Centrum 2005. De vervuiler betaalt en als de gemeente meer geluid toestaat, dan moet de gemeente ook de gevolgen hiervan dragen.'De horecaondernemers zien isolatie ook als oplossing. 'De gemeente heeft de mogelijkheid om de geluidsnorm te verruimen maar moet dan wel zorgen voor flankerend beleid, zoals dat in ambtelijke termen heet', zegt horecaondernemer Maarten Hinloopen. 'Dat betekent dat de gemeente woningen moet isoleren zodat bewoners minder last hebben van geluid.'Wethouder De Bruijn laat momenteel onderzoeken welke wettelijke mogelijkheden er zijn om de geluidsnorm in uitgaansgebieden te versoepelen en hoever de norm opgerekt moet worden om ervoor te zorgen dat horecabedrijven beter kunnen functioneren. Ook wordt bekeken welke randvoorwaarden er gelden om een 'acceptabel woon- en leefklimaat te waarborgen'. De situatie in andere steden betrekt het adviesbureau bij zijn onderzoek.