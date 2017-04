Rembrandtbrug in Leiden laat ware kleur zien

Rembrandtbrug in Leiden

LEIDEN - Een verrassende ontwikkeling rondom de Rembrandtbrug in Leiden. De gemeente en Erfgoed Leiden willen de historische bruggen terugbrengen in de originele verfkleuren. Tot de dag van vandaag werd ervan uitgegaan dat de Rembrandtbrug Engels-rood was, een kleur waar niet alle omwonenden blij mee waren. Maar archiefmateriaal werpt nieuw licht op de zaak.

De replica van de Rembrandtbrug over het Galgewater is sinds de bouw in 1983 altijd wit geweest. Maar omdat Erfgoed Leiden en de gemeente Leiden alle historische bruggen willen terugbrengen in hun oorspronkelijke staat krijgt de dubbele houten ophaalbrug een opknapbeurt.



Tot nu toe baseerde Erfgoed Leiden zich op een document uit 1748. In een bestek van het metselwerk wordt in Oudnederlands gesproken over allerbeste 'Engelse Roode Fyne Verw'. In het archief zit ook een verfbestek uit 1650, maar hierin wordt gesproken over het onbekende begrip 'tenete'.



Tenete of tanete?



Het Instituut voor Nederlandse Taal kon dit woord niet goed plaatsen, maar verwezen als mogelijke oplossing naar het Latijnse woord 'teneren'. Dit verwijst naar het woord houden en werd uitgelegd als 'goede houdbare verf'. Dit was niet echt een goede verklaring, maar daar moesten ze het mee doen.



Totdat een kwitantie van de schilder uit 1650 opdook. Hierin wordt gesproken over 'tanete verf'. Hierover zegt het Instituut voor Nederlandse Taal dat dit verwijst naar 'taankleurig'. Monique Roscher van Erfgoed Leiden: 'We kennen dat nog van de tanen van zeilen of tanige huid. Dan heb je het over tinten van bruingeel tot een rossige kleur.'



Verrassende ontwikkeling



Albert Kingma woont naast de Rembrandtbrug. Hij is blij met de verrassende ontwikkeling: Het ziet er naar uit dat het een lichte kleur wordt en dat is waar we toch wel behoorlijk aan gehecht zijn, want het voorstel met donkere kleuren geeft toch wel een somber beeld. 'Ja, hoe lichter, hoe beter.'

Wat het nu precies gaat worden (bruingeel tot rossig) moet nog blijken. De gemeente gaat nu met proefvlakken uitproberen welke taankleur het beste past bij de omgeving van de brug.





