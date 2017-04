Nieuwe bestemming voor belastingkantoor in Den Haag

Illustratie: RosRoos Architecten

DEN HAAG - Na jaren van leegstand krijgt het grote belastingkantoor in Den Haag, schuin tegenover station Hollands Spoor, een nieuwe functie. Bovenop het gebouw komen nog eens twee extra lagen. Op de bovenste verdiepingen van het complex komen appartementen. Op de onderste verdiepingen een hotel. Op de begane grond blijven de supermarkt en restaurants.

Het gebouw wordt daarvoor wel helemaal gestript. Het krijgt een heel andere uitstraling, veel frisser en mooier', aldus de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Haags Stadspartij). 'Een uitstraling die past bij de entree van de stad.' Volgens hem past de vernieuwing bij de grote metamorfose die de Stationsbuurt de afgelopen jaren heeft ondergaan. 'Toen ik in 1998 in de gemeenteraad kwam, was dit een noodgebied. Met veel onveiligheid, verloedering en leegstand. Dat had een negatieve uitstraling op een belangrijk entree van Den Haag. Nu is hier veel meer reuring. Er heerst een goed gevoel van allerlei dingen die staan te gebeuren. Er wonen veel studenten en er zijn bedrijven gevestigd. En dat proef je hier op straat.'



De twee oude belastingkantoren tegenover het station stonden jarenlang leeg. Dat zeer tegen de zin in van de gemeente, die het niet kon aanzien dat op deze belangrijke plek in de stad gebouwen stonden te verloederen. De eigenaar van het kleine belastingkantoor, de Geste Groep, heeft dat pand recent helemaal gerenoveerd. Hierin zijn nu kleine appartementen voor studenten gevestigd.



Patstelling



Het grote belastingkantoor bleef een probleem. Op de begane grond kwamen wel een Albert Heijn en een paar horecazaken. En een filiaal van de Turkse succesformule Mado. Maar de bovenste verdiepingen bleven leeg. De eigenaar leek niet van plan hier iets mee te gaan doen. Om uit deze patstelling te komen, maakte de gemeente eind 2015 bekend gebruik te gaan maken van de Wet Voorkeursrecht Gemeente. Dat betekent dat als het pand tegenover station Hollands Spoor zou worden verkocht, Den Haag het eerste recht had om het te kopen. 'Dat is een zwaar middel, dat pas je niet iedere dag toe. Maar het was nodig om speculatie tegen te gaan en ontwikkeling te stimuleren. En het heeft gewerkt', aldus wethouder Wijsmuller.



De eigenaar heeft nu in samenwerking met de gemeente een plan ontwikkeld voor herontwikkeling van het pand. Er komen 66 middeldure huurappartementen in, in oppervlakte variërend van 63 tot 150 vierkante meter. Daar is volgens de gemeente grote behoefte aan. Verder komt er een hotel met 199 kamers. Op de begane grond blijven de Albert Heijn en ander winkels gevestigd.



New Babylon



De plannen worden namens de eigenaar uitgevoerd door de ontwikkelaar Fred. Die is ook verantwoordelijk voor New Babylon en Kijkduin.

De vergunningen voor de nieuwe ontwikkelingen zijn aangevraagd. Als alles volgens plan verloopt, kan in augustus met de verbouw worden gestart. De oplevering is dan eind 2018.





Door: Maarten Brakema Correctie melden