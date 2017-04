Kiki Bertens mag maar even rusten na zege op Burger

Kiki Bertens in Indian Wells. (Foto: ANP)

WATERINGEN - Kiki Bertens heeft donderdag de kwartfinales bereikt van het tennistoernooi van Bogota. De nummer één van de plaatsingslijst trof in de tweede ronde landgenote Cindy Burger, die via de kwalificaties het hoofdtoernooi had bereikt.

Het leek een eenzijdig onderonsje te worden tussen de nummers 20 en 171 van de wereld, maar Burger liet de Wateringse tennisster in de tweede set nog zweten: 6-2 7-5. Het duel was op woensdag afgelast vanwege de regen.



Dat Bertens het uiteindelijk toch nog in twee sets haalde, kwam de Wateringse goed uit. Later op de dag staat namelijk de kwartfinale op het programma waarin de ze Italiaanse Francesca Schiavone treft. Schiavone, ooit de nummer 4 van de wereld, kreeg een wildcard voor het toernooi in de Colombiaanse hoofdstad.



Rome



Bertens en Schiavone speelden één keer eerder tegen elkaar. In 2013 in Rome was Bertens de baas.



Door: Sportredactie Correctie melden