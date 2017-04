Tieners zeilen van Kaapstad naar Boston; 'Geen wifi, veel zee'

DEN HAAG - Een jaar geleden lag het zeilschip bark EUROPA nog in de haven van Scheveningen, nu is het klaar voor de grote overtocht van Kaapstad in Zuid-Afrika naar Boston in Amerika. Vrijdag vaart 'ie uit', met aan boord Matthijs Boesten (18) en Lotte Linthorst (19) uit Den Haag. 'Het wordt heel veel zee en weinig social media', blikken de twee vooruit.

De twee tieners zeilen de aankomende 68 dagen mee op het ruim honderd jaar oude zeilschip, een driemaster van zo'n 56 meter lang. Vorig jaar wonnen ze een wedstrijd die was georganiseerd door donateur Kees Gerritsen. De prijs was meevaren op het impossante schip. 'Een lange zeilreis met een schip als de EUROPA is een ervaring die je je leven lang meedraagt en je als mens verandert', vertelt Gerritsen.Matthijs is het daar helemaal mee eens. Hij doet een studie scheeps- en jachtbouw en is een groot zeilliefhebber. 'Zo'n reis maak je maar een keer in je leven. Ik heb wel een laptop mee, maar ik ga niet veel aan mijn studie doen. Ik wil me op het zeilen richten, zonder afleiding.'Aan boord moeten Matthijs en Lotte gewoon meedoen met de dagelijkse klussen, zoals het dek schrobben en wachthouden in de nacht. Lotte: 'En Ik kan niet wachten om de masten in te klimmen en de zeilen te hijsen.'Hoewel er zo'n 65 mensen aan boord van de bark zijn, verwachten de tieners dat ze vooral op zichzelf aangewezen zullen zijn. 'Er is geen wifi aan boord, dus veel contact met thuis zal ik niet hebben', vertelt Matthijs. 'Ik denk dat de reis veel met me gaat doen', zegt Lotte. 'Er is alleen maar zee, natuur. Daar houd ik van. Even weg uit het leven van de sociale media. Maar het zal vast niet elke dag spannend zijn, soms slaat de verveling toe, denk ik. Het is een beetje als een monnink in het klooster, ik kijk wel uit naar die rust.'In 2,5 maand doorkruist de zeilboot de zuidelijke en noordelijke Atlantische Oceaan. Eenmaal in Boston zit het avontuur er voor Matthijs en Lotte op. De bark EUROPA zal dan meedoen aan de Tall Ships Races