Misbruikverdachte zou half miljoen hebben gestolen van kerk

DEN HAAG - Misbruikverdachte Richard B. wordt verdacht van het verduisteren van meer dan een half miljoen euro van de Christelijk Gereformeerde Kerk in Den Haag. Als penningmeester van die kerk zou hij tien jaar lang het geld achterover hebben kunnen drukken. B. wordt ook verdacht van extreem seksueel misbruik van vier vrouwen.

Dat misbruik zou extreem en sadistisch zijn, met onder meer seksspeeltjes, maskers, naalden en touwen. Eén van de slachtoffers zou hij met haar hoofd in de toiletpot hebben geduwd, waarna B. doortrok. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij misbruik van de kwetsbare positie van de slachtoffers.De 44-jarige verdachte heeft tot nu gezwegen. Volgens zijn advocaat wil B. alleen een verklaring afleggen, in ieder geval over het slachtoffer die de zaak aan het rollen bracht, bij de rechters die zijn zaak behandelen. Dan zou hij ook willen praten over zijn dagboek dat meer dan honderd pagina's telt. B. staat op 19 april opnieuw voor de rechter.