Nieuwe burgemeester volgt oude lijn: vrijwilligers As Soennah blijven actief in oudejaarsnacht

DEN HAAG - De nieuwe burgemeester van Den Haag, Pauline Krikke, is niet van plan te breken met de lijn van Jozias van Aartsen als het gaat om de inzet van vrijwilligers van de As Soennah-moskee tijdens oudejaarsnacht. 'Ik volg het beleid van mijn voorganger en voel me daar zeer senang bij', zei Krikke donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Het was het eerste inhoudelijke debat van Krikke in de raad. De PVV greep de kans direct aan om één van de meest bediscussieerde speerpunten van haar voorganger aan de kaak te stellen.Tijdens de nacht van oud op nieuw worden vrijwilligers ingezet om ervoor te zorgen dat het rustig blijft op straat. Daaronder zijn ook mensen die zijn verbonden aan de As Soennah-moskee. Volgens de PVV één van de meest omstreden gebedshuizen van ons land, omdat het een bolwerk zou zijn van salafisten. Volgens veel anderen is het een moskee die de laatste jaren een meer gematigde koers vaart.Van Aartsen verdedigde de inzet altijd, omdat er volgens hem niets bijzonders aan de hand was. Tijdens oudejaarsnacht lopen grote groepen vrijwilligers op straat: van buurtvaders tot bestuursleden van buurthuizen. En hun rol zou zeker niet moeten worden verward met die van de politie. Die zou zeker geen macht afstaan op straat. Van Aartsen verklaarde ook altijd dat de discussie over de religieuze achtergrond van de vrijwilligers zeer ongewenst was. Omdat deze geen enkele rol speelde.In de raad laaide de discussie echter ieder jaar weer op. Zeker ook, omdat partijen als het CDA en VVD twijfels hadden bij de inzet van de vrijwilligers. PVV-raadslid Elias van Hees probeerde donderdagavond direct het debat weer op gang te krijgen. Een nieuwe burgemeester, nieuwe kansen, zal hij hebben gedacht.'Geen Islamitische ordehandhaving in de Schilderswijk. Dat ondermijnt het gezag van de politie', sprak hij. Om een motie in te dienen die de burgemeester opdroeg te stoppen met de samenwerking met de moskee. Maar Krikke liet hem kort weten niets te voelen voor die motie. Toen Van Hees vroeg om een toch iets langere toelichting, sprak ze gedecideerd, dat ze het juist 'fijn' vindt dat mensen 'met verschillende achtergronden' helpen. 'Dat stel ik zeer op prijs en hoop dat iedereen dit jaar weer mee helpt om de buurt rustig te houden. Ik kom de PVV dan ook niet tegemoet.'Krikke toonde zich meer toegeeflijk ten opzichte van de Partij voor de Dieren. Op vragen van die partij zei ze te willen verkennen of de vuurwerkvrijezones in Den Haag kunnen worden uitgebreid. Zij neemt daarvoor contact op met de vrijwilligers rond de gebieden die er nu al zijn, om te kijken of er daar behoefte is om ze te verruimen.Ook wil ze bekijken of er op vrijwillige basis vuurwerkvrijezones kunnen worden ingericht in de stad. Buurtbewoners zouden daarvoor zelf afspraken met elkaar moeten maken. Van de gemeente kunnen ze dan een bord krijgen. Maar, de politie gaat niet optreden tegen mensen die zich er niet aan houden. Daarvoor zijn er simpelweg tijdens de drukke nacht niet genoeg agenten beschikbaar.